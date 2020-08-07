Активисты «Национального корпуса» 6 августа пришли к священнику Украинской православной церкви Максиму Йоренко в Золочеве Львовской области и уничтожили забор его дома. Соответсвующее видео ультраправые опубликовали на странице местного «Нацкорпуса» в Facebook

С декабря 2018 года на Украине действует так называемая Православная церковь Украины, которая объединила несколько раскольнических групп, после чего в стране начался процесс захвата храмов канонической церкви, находящейся в составе Московского патриархата. Из-за этого многие общины лишились своих храмов, начав строительство новых или совершая богослужения в других местах. Facebook, нацисты, Сорос и StopFake. Всё в один флакон не уместилось © varta.com.ua

Очередная такая акция прошла подо Львовом. Незадолго до нападения националистов местные власти и представители греко-католиков обвинили Йоренко в том, что на территории своего дома он организовал нелегальные церковные службы. К запугиванию священнослужителя и его паствы присоединился «Нацкорпус», сторонники которого пришли к дому священника и разрушили забор.

Ультраправые утверждают, что заграждение было установлено вопреки «воле общества и нормам благоустройства».

Сам Йоренко в комментарии Союзу православных журналистов заявил, что он будет молиться за своих обидчиков.

«Наша община восприняла известие о разгроме ограждения спокойно. Но нужно теперь ставить новый капитальный забор, который бы мог защитить вагончик, в котором проходят наши богослужения. Также необходимо установить дополнительные камеры видеонаблюдения. На все это потребуются серьезные средства, которых у нас нет. Жаль, конечно, что в своей стране верующим приходится думать, как защититься от нападений, но на все воля Божия. Мы — христиане, и мы не жалуемся», — отметил он.

Отреагировал на ситуацию и глава Отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич.

«Греко-католики спокойно строят храмы на юге Украины (пгт. Затока, Белгород-Днестровский район, Одесская область), и никто из православных или местные власти не устраивает истерик, как это недавно было в Золочеве (Львовская область), где именно греко-католические отцы подняли весь город против общины УПЦ. То есть православным в Золочеве нельзя даже существовать, а греко-католикам в Затоке можно строить. Вот такие у нас региональные реалии», — написал он у себя в Facebook.

Стоит отметить, что сама организация «Национальный корпус» далека от симпатий не только к Московскому патриархату, но и христианству вообще. Так, многие из ее членов исповедуют язычество, на базе «Азова» (из которого вышел «Нацкорпус») в Мариуполе Донецкой области даже установлен идол Перуну.