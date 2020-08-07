Шевченковский районный суд Киева отказал СБУ и прокуратуре в аресте имущества и корпоративных прав телеканала «112 Украина». Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал действия спецслужбы рейдерским захватом и властным влиянием на суд, говорится на сайте телеканала

Тревогу журналисты начали бить ещё летом прошлого года, когда здание канала обстреляли из гранатомёта. Тогда сотрудники «112» выступили с открытым обращением к властям о защите. Однако никакой реакции от правоохранителей так и не получили. В то же время, летом 2019 года, было заведено дело об аресте имущества и корпоративных прав телеканала «112 Украина». Накануне, 6 августа, суд счёл аргументы СБУ недостаточными.

Владелец «112 Украина» обвинил Зеленского в заказе рейдерского захвата канала © tv.112.ua называет ситуацию рейдерским захватом. По его мнению, СБУ, прикрываясь расследованием хозяйственных вопросов, на самом деле пытается получить контроль над редакционной политикой.

«Собственно, мне все же, если откровенно, сложно говорить точно о логике государственных структур, СБУ и прокуратуры, потому что нужно увидеть всю их аргументацию. В то же время меня вообще удивляет, почему и как средство обеспечения сегодня СБУ и прокуратура хотели через суд получить корпоративные права. То есть почему государство, даже если они и расследуют какие-то возможные нарушения другие, они хотели получить влияние над коллективом и над редакционной политикой. Я считаю, что это неприемлемо и это как раз тоже свидетельствует об определенных проблемах с этим расследованием и с использованием властных полномочий», — сказал он.

Владелец канала Тарас Козак считает, что вся ситуация вокруг «112» — не что иное, как личный заказ президента Владимира Зеленского и попытка повлиять на самого Козака как на оппозиционного депутата.