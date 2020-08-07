Тревогу журналисты начали бить ещё летом прошлого года, когда здание канала обстреляли из гранатомёта. Тогда сотрудники «112» выступили с открытым обращением к властям о защите. Однако никакой реакции от правоохранителей так и не получили. В то же время, летом 2019 года, было заведено дело об аресте имущества и корпоративных прав телеканала «112 Украина». Накануне, 6 августа, суд счёл аргументы СБУ недостаточными.
Томиленко называет ситуацию рейдерским захватом. По его мнению, СБУ, прикрываясь расследованием хозяйственных вопросов, на самом деле пытается получить контроль над редакционной политикой.
«Собственно, мне все же, если откровенно, сложно говорить точно о логике государственных структур, СБУ и прокуратуры, потому что нужно увидеть всю их аргументацию. В то же время меня вообще удивляет, почему и как средство обеспечения сегодня СБУ и прокуратура хотели через суд получить корпоративные права. То есть почему государство, даже если они и расследуют какие-то возможные нарушения другие, они хотели получить влияние над коллективом и над редакционной политикой. Я считаю, что это неприемлемо и это как раз тоже свидетельствует об определенных проблемах с этим расследованием и с использованием властных полномочий», — сказал он.
Владелец канала Тарас Козак считает, что вся ситуация вокруг «112» — не что иное, как личный заказ президента Владимира Зеленского и попытка повлиять на самого Козака как на оппозиционного депутата.