Глава МИД Белоруссии Владимир Макей олицетворяет прозападную группу в окружении президента Александра Лукашенко. Он делает все возможное для того, чтобы разорвать российско-белорусские отношения и устраивает провокации. Об этом рассказал политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: Россия понимает, какие настоящие рейтинги у Лукашенко © РИА Новости, Владимир Трефилов

«А когда российских послов высылали со всей Европы после дела об отравлении «Новичком», Макей впервые за 25 лет совершил визит в Британию. Это был явный антироссийский демарш, и такие демарши Макей устраивал много раз», — привел пример Болкунец.

Однако, по его мнению, Макей благодаря своим связям на Западе добился частичного снятия изоляции с Белоруссии и провел большую работу по улучшению отношений между США и Европой.

Это очень важно, учитывая, что Лукашенко десятилетиями находился в изоляции, и если Лукашенко сейчас уберет Макея, найти ему адекватную замену будет крайне сложно, добавил политолог.

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9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.

Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.