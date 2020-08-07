Более того, подчеркнул эксперт, Макей уже публично говорил, что можно уже поставить вопрос о выходе из Союзного государства.
«А когда российских послов высылали со всей Европы после дела об отравлении «Новичком», Макей впервые за 25 лет совершил визит в Британию. Это был явный антироссийский демарш, и такие демарши Макей устраивал много раз», — привел пример Болкунец.
Однако, по его мнению, Макей благодаря своим связям на Западе добился частичного снятия изоляции с Белоруссии и провел большую работу по улучшению отношений между США и Европой.
Это очень важно, учитывая, что Лукашенко десятилетиями находился в изоляции, и если Лукашенко сейчас уберет Макея, найти ему адекватную замену будет крайне сложно, добавил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован.
Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.