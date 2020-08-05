Исследователи проанализировали 6 млн заражений в период с 24 февраля по 12 июля в США, Испании, Германии, Франции и Японии.
Оказалось, что количество молодежи в возрасте 15-24 года, которые заболели Covid-19, увеличилось с 4,5% до 15%.
В ВОЗ уточнили, что, несмотря на коронавирус, молодые люди заполонили пляжи и ночные клубы. А еще молодежь менее бдительна в ношении масок и в социальном дистанцировании.
«Путешествия также увеличивают ваши шансы заразиться и стать носителем Covid-19», — считает менеджер больницы Джонса Хопкинса в Балтиморе Нейса Эрнст.