За последние пять месяцев в мире стало втрое больше молодых людей, которые заразились коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения, сообщает 4 августа Reuters

РАН будет исследовать коронавирус вместе с Академией наук США © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Оказалось, что количество молодежи в возрасте 15-24 года, которые заболели Covid-19, увеличилось с 4,5% до 15%.

В ВОЗ уточнили, что, несмотря на коронавирус, молодые люди заполонили пляжи и ночные клубы. А еще молодежь менее бдительна в ношении масок и в социальном дистанцировании.

«Путешествия также увеличивают ваши шансы заразиться и стать носителем Covid-19», — считает менеджер больницы Джонса Хопкинса в Балтиморе Нейса Эрнст.