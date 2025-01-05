Что год грядущий нам готовит: занимательная нумерология - 05.01.2025 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20250105/1060107250.html
Что год грядущий нам готовит: занимательная нумерология
Что год грядущий нам готовит: занимательная нумерология - 05.01.2025 Украина.ру
Что год грядущий нам готовит: занимательная нумерология
Почему-то именно в этом году (в прошлые мы такого не помним) в украинском, а потом в российском сегментах социальных сетей начали вдруг распространяться слухи об исключительной злокозненности 2025 года, потому что календарь его совпадает с календарём 1941 года, а также о трагических событиях, постигающих нашу богоспасаемую отчизну в год змеи
2025-01-05T06:27
2025-01-05T06:27
история
история
календари
гороскоп
мнения
красная армия
украина
ссср
россия
алла пугачева
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При всей анекдотичности таких угроз нельзя не отметить, что календари действительно периодически повторяются и при наличии желания действительно можно найти какие-то тенденции – трагические или, напротив, благостные.Если говорить о календарях, то существует три цикла их совпадения:- обычный год повторяется раз в 11 лет;- високосный – раз в 28 лет;- поствисокосный и предвисокосный календари повторяются с периодичностью 6 и 11 лет.Таким образом, 2025 год по календарю совпадает с 1919, 1930, 1941, 1947, 1958, 1969, 1975, 1986, 1997, 2003, 2014 годами.Как видим, помимо безусловно трагического 1941 года в списке оказывается 2014 год, который был в большей степени трагическим для Украины (собственно, 1941 тоже – ведь в этом году территория УССР была оккупирована полностью, но у нынешних киевских властей свои представления о трагическом). Кстати, 1941 год закончился контрнаступлением под Москвой и Ростовом, а 2014-й – год возвращения Крыма и создания республик Донбасса.Что же касается других лет, то они нейтральные или неопределённые.Большая часть перечисленных годов безусловно включала массу интересных событий, но в целом это были годы развития заложенных ранее тенденций.Тенденции очень тяжёлого для России 2024 года в целом для неё положительные, для Украины – отрицательные. В США избран президент, не скрывающий желания прекратить войну за счёт Украины, международная коалиция в поддержку Украины переживает кризис (благодаря начатой Украиной энергетической блокаде ЕС кризис этот будет углубляться), ресурсы Украины тают (вполне серьёзно обсуждаются перспективы тотальной мобилизации) и т.п.Так что рассчитывать даже на нейтральный год Украине не стоит. Аналогии всё равно получаются для неё так себе.В годы более напряжённые события происходили тоже разные и вовсе не обязательно представляющие интерес для Украины.1919 год – год решительного наступления Красной армии, представлявшей центральное правительство, и поражения Вооружённых сил Юга России, а также армии УНР. Первые были сепаратистами де-факто, что было подчёркнуто в названии, вторые – де-юре. Легитимными не были ни те, ни другие, ни третьи. Чем закончилась Гражданская война мы знаем.1941 год – не только год начала Великой Отечественной войны, но и, например, операции "Согласие" – оккупации Ирана советскими и британскими войсками. Чем не вариант будущего для Украины: с одной стороны – возвращение территорий в состав России, с другой – оккупация войсками стран – членов НАТО.Не нравится этот вариант? 30 апреля 1975 год – министры правительства Республики Вьетнам съезжаются на инаугурацию нового президента страны, но возле президентского дворца в Сайгоне их встречали на удивление невежливые солдаты Вьетнамской народной армии… Тогда же, задолго до Афганистана, отрабатывались приёмы эвакуации в США на внешней подвеске летательных аппаратов (не самолётов, правда, а вертолётов).Перейдём к китайскому новому году, который начнётся 29 января.В годы Змеи происходило разное, но мы обратим внимание на годы зелёной деревянной змеи:- 1605 год – критический момент Смуты, смерть Бориса Годунова и воцарение Лжедмитрия I;- 1725 год – начало эпохи дворцовых переворотов после смерти Петра I (и сама по себе эта смерть, и воцарение при поддержке Александра Меншикова Екатерины I, произошли за несколько дней до наступления китайского нового года);- 1905 год – начало первой русской революции (опять же – "кровавое воскресенье" произошло до наступления китайского нового года).Последний год зелёной деревянной змеи был в 1965 году. Рядовой в общем-то год, но:- во Вьетнам прибыли американские сухопутные войска (они там находились до 1972 года);- Алексей Леонов совершил первый в истории человечества выход в открытый космос;- в СССР объявлены выходными днями 8 марта и 9 мая;- образованы рок-группы Scorpions и PinkFloyd, записаны песни Yesterday Пола Маккартни и "Робот" Аллы Пугачёвой (с этого началась её карьера певицы).Честно говоря, если следующий год будет столь продуктивен в культурном отношении как 1965, ему многое можно будет заранее простить (как бы мы ни относились к Пугачёвой сейчас, в 1970-х это было, безусловно, ярчайшее явление советской эстрады).Помимо деревянных змей бывали всякие другие, в том числе:- 1917 год – огненная змея;- 1929 год – земляная змея;- 1941 год – металлическая змея;- 1953 год – водяная змея;- 1977 год – огненная змея;- 1989 год – земляная змея;- 2001 год – металлическая змея;- 2013 год – водяная змея.Как видим, при желании и тут можно найти признаки надвигающихся на страну бедствий, но… стоит ли это делать? Попытаемся прогнозировать прошлое – по китайскому же календарю.Вот, например, 1977-й – год огненной змеи, как 1917-й, и, одновременно, 60-я годовщина Октябрьской революции. Чем не сигнал грядущих революционных изменений в СССР? Они и воспоследовали – была принята новая Конституция СССР, а Леонид Брежнев впервые совместил высшие партийную (Генеральный секретарь ЦК КПСС) и государственную (председатель Президиума Верховного Совета СССР) должности. Это, знаете ли, не революция, а нечто прямо противоположное – расцвет периода, позже названного застольем.Этот простой пример намекает нам, что предсказательная сила подобного рода совпадений невелика. Даже более того – результат прогнозирования при помощи китайского календаря может оказаться обратным.Впрочем, то же касается совпадения календарей – инцидент на острове Даманский в 1969 году по идее мог перерасти из пограничного конфликта в полномасштабную войну между двумя социалистическими государствами (по аналогии с 1941-м), но этого не произошло.Вообще же сказанное резюмировал классик: всё врут календари*!* Справедливости ради надо сказать, что классик имел в виду не это. В его времена под "календарём" имела в виду роспись чинов соответствующего года, которая помогала узнать кто именно и в каком звании занимает ту или иную должность. Врать они не врали, конечно, но ошибки вполне могли иметь место – интернета тогда не было.
https://ukraina.ru/20250104/1060104366.html
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https://ukraina.ru/20250103/1059856807.html
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Василий Стоякин
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история, календари, гороскоп, мнения, красная армия, украина, ссср, россия, алла пугачева, петр i, леонид брежнев, ес, нато
История, История, календари, гороскоп, Мнения, Красная Армия, Украина, СССР, Россия, Алла Пугачева, Петр I, Леонид Брежнев, ЕС, НАТО

Что год грядущий нам готовит: занимательная нумерология

06:27 05.01.2025
 
© открытый источникКалендарь на 1941 год
Календарь на 1941 год
© открытый источник
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Почему-то именно в этом году (в прошлые мы такого не помним) в украинском, а потом в российском сегментах социальных сетей начали вдруг распространяться слухи об исключительной злокозненности 2025 года, потому что календарь его совпадает с календарём 1941 года, а также о трагических событиях, постигающих нашу богоспасаемую отчизну в год змеи
При всей анекдотичности таких угроз нельзя не отметить, что календари действительно периодически повторяются и при наличии желания действительно можно найти какие-то тенденции – трагические или, напротив, благостные.
Если говорить о календарях, то существует три цикла их совпадения:
- обычный год повторяется раз в 11 лет;
- високосный – раз в 28 лет;
- поствисокосный и предвисокосный календари повторяются с периодичностью 6 и 11 лет.
Таким образом, 2025 год по календарю совпадает с 1919, 1930, 1941, 1947, 1958, 1969, 1975, 1986, 1997, 2003, 2014 годами.
Как видим, помимо безусловно трагического 1941 года в списке оказывается 2014 год, который был в большей степени трагическим для Украины (собственно, 1941 тоже – ведь в этом году территория УССР была оккупирована полностью, но у нынешних киевских властей свои представления о трагическом). Кстати, 1941 год закончился контрнаступлением под Москвой и Ростовом, а 2014-й – год возвращения Крыма и создания республик Донбасса.
Коллаж: украинская элита - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Вчера, 06:30
Обогащались на войне и передавали страну Западу. Чем стал минувший год для украинской элитыВ минувшем году на Украине произошла окончательная узурпация власти Зеленским и его приспешниками, которые богатеют на западных поставках и кредитах, щедро отсыпаемых США, Великобританией и Евросоюзом.
Что же касается других лет, то они нейтральные или неопределённые.
Большая часть перечисленных годов безусловно включала массу интересных событий, но в целом это были годы развития заложенных ранее тенденций.
Тенденции очень тяжёлого для России 2024 года в целом для неё положительные, для Украины – отрицательные. В США избран президент, не скрывающий желания прекратить войну за счёт Украины, международная коалиция в поддержку Украины переживает кризис (благодаря начатой Украиной энергетической блокаде ЕС кризис этот будет углубляться), ресурсы Украины тают (вполне серьёзно обсуждаются перспективы тотальной мобилизации) и т.п.
Так что рассчитывать даже на нейтральный год Украине не стоит. Аналогии всё равно получаются для неё так себе.
В годы более напряжённые события происходили тоже разные и вовсе не обязательно представляющие интерес для Украины.
Субботина - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Вчера, 10:54
Чего ждёт Одесса сегодня? Певица Миллена Субботина о спецоперации на Украине и надеждах на 2025 годПевица, общественный деятель, волонтёр, советник Председателя по гуманитарным вопросам и культурным проектам Общероссийской общественной организации "Российский союз офицеров запаса" Миллена Субботина в студии Украина.ру рассказала об Одессе и Мариуполе, о начале СВО, о творчестве, детях, гуманитарной деятельности и о надеждах от 2025 года
1919 год – год решительного наступления Красной армии, представлявшей центральное правительство, и поражения Вооружённых сил Юга России, а также армии УНР. Первые были сепаратистами де-факто, что было подчёркнуто в названии, вторые – де-юре. Легитимными не были ни те, ни другие, ни третьи. Чем закончилась Гражданская война мы знаем.
1941 год – не только год начала Великой Отечественной войны, но и, например, операции "Согласие" – оккупации Ирана советскими и британскими войсками. Чем не вариант будущего для Украины: с одной стороны – возвращение территорий в состав России, с другой – оккупация войсками стран – членов НАТО.
Не нравится этот вариант? 30 апреля 1975 год – министры правительства Республики Вьетнам съезжаются на инаугурацию нового президента страны, но возле президентского дворца в Сайгоне их встречали на удивление невежливые солдаты Вьетнамской народной армии… Тогда же, задолго до Афганистана, отрабатывались приёмы эвакуации в США на внешней подвеске летательных аппаратов (не самолётов, правда, а вертолётов).
Перейдём к китайскому новому году, который начнётся 29 января.
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
3 января, 06:40
Мир через призму России: пять главных событий 2024 года2024 год был годом активного Солнца (2025 обещает быть ещё более напряжённым в этом смысле), что, безусловно оказывало влияние на все происходящее в мире. В годы активного солнца люди больше нервничают, более склонны к импульсивным решениям, но, на фоне глобальной неадекватности, Россия выглядела цитаделью адекватности
В годы Змеи происходило разное, но мы обратим внимание на годы зелёной деревянной змеи:
- 1605 год – критический момент Смуты, смерть Бориса Годунова и воцарение Лжедмитрия I;
- 1725 год – начало эпохи дворцовых переворотов после смерти Петра I (и сама по себе эта смерть, и воцарение при поддержке Александра Меншикова Екатерины I, произошли за несколько дней до наступления китайского нового года);
- 1905 год – начало первой русской революции (опять же – "кровавое воскресенье" произошло до наступления китайского нового года).
Последний год зелёной деревянной змеи был в 1965 году. Рядовой в общем-то год, но:
Коллаж: Украина в 2024 году - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
3 января, 06:20
Часы двенадцать бьют. Что станет с Украиной в 2025 годуУкраине в 2025 году будет проще всего. От неё и раньше мало что зависело, но больше от неё не зависит даже её собственная судьба. Остаткам населения тем лучше, чем скорее прекратится существование украинской государственности – тем больше людей и материальных ценностей уцелеет, тем скорее они перейдут к нормальной жизни.
- во Вьетнам прибыли американские сухопутные войска (они там находились до 1972 года);
- Алексей Леонов совершил первый в истории человечества выход в открытый космос;
- в СССР объявлены выходными днями 8 марта и 9 мая;
- образованы рок-группы Scorpions и PinkFloyd, записаны песни Yesterday Пола Маккартни и "Робот" Аллы Пугачёвой (с этого началась её карьера певицы).
Честно говоря, если следующий год будет столь продуктивен в культурном отношении как 1965, ему многое можно будет заранее простить (как бы мы ни относились к Пугачёвой сейчас, в 1970-х это было, безусловно, ярчайшее явление советской эстрады).
Помимо деревянных змей бывали всякие другие, в том числе:
- РИА Новости, 1920, 02.01.2025
2 января, 10:44
Самый тяжелый год: на Украине оценили ущерб от российских ударов по энергетикеРазрушения, которые претерпела энергосистема Украины в результате ударов российских военных в прошлом годы, стали самыми значительными за все время боевых действий. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.
- 1917 год – огненная змея;
- 1929 год – земляная змея;
- 1941 год – металлическая змея;
- 1953 год – водяная змея;
- 1977 год – огненная змея;
- 1989 год – земляная змея;
- 2001 год – металлическая змея;
- 2013 год – водяная змея.
Как видим, при желании и тут можно найти признаки надвигающихся на страну бедствий, но… стоит ли это делать? Попытаемся прогнозировать прошлое – по китайскому же календарю.
Вот, например, 1977-й – год огненной змеи, как 1917-й, и, одновременно, 60-я годовщина Октябрьской революции. Чем не сигнал грядущих революционных изменений в СССР? Они и воспоследовали – была принята новая Конституция СССР, а Леонид Брежнев впервые совместил высшие партийную (Генеральный секретарь ЦК КПСС) и государственную (председатель Президиума Верховного Совета СССР) должности. Это, знаете ли, не революция, а нечто прямо противоположное – расцвет периода, позже названного застольем.
Этот простой пример намекает нам, что предсказательная сила подобного рода совпадений невелика. Даже более того – результат прогнозирования при помощи китайского календаря может оказаться обратным.
Впрочем, то же касается совпадения календарей – инцидент на острове Даманский в 1969 году по идее мог перерасти из пограничного конфликта в полномасштабную войну между двумя социалистическими государствами (по аналогии с 1941-м), но этого не произошло.
- РИА Новости, 1920, 31.12.2024
31 декабря 2024, 13:19
"Змея защищает": верховный шаман России рассказал, каким будет 2025 годВерховный шаман России, глава кызылской местной религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя") Кара-оол Допчун-оол рассказал, каким будет грядущий год
Вообще же сказанное резюмировал классик: всё врут календари*!
* Справедливости ради надо сказать, что классик имел в виду не это. В его времена под "календарём" имела в виду роспись чинов соответствующего года, которая помогала узнать кто именно и в каком звании занимает ту или иную должность. Врать они не врали, конечно, но ошибки вполне могли иметь место – интернета тогда не было.
 
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