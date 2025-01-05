https://ukraina.ru/20250105/1060107250.html

Что год грядущий нам готовит: занимательная нумерология

Что год грядущий нам готовит: занимательная нумерология - 05.01.2025 Украина.ру

Что год грядущий нам готовит: занимательная нумерология

Почему-то именно в этом году (в прошлые мы такого не помним) в украинском, а потом в российском сегментах социальных сетей начали вдруг распространяться слухи об исключительной злокозненности 2025 года, потому что календарь его совпадает с календарём 1941 года, а также о трагических событиях, постигающих нашу богоспасаемую отчизну в год змеи

2025-01-05T06:27

2025-01-05T06:27

2025-01-05T06:27

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При всей анекдотичности таких угроз нельзя не отметить, что календари действительно периодически повторяются и при наличии желания действительно можно найти какие-то тенденции – трагические или, напротив, благостные.Если говорить о календарях, то существует три цикла их совпадения:- обычный год повторяется раз в 11 лет;- високосный – раз в 28 лет;- поствисокосный и предвисокосный календари повторяются с периодичностью 6 и 11 лет.Таким образом, 2025 год по календарю совпадает с 1919, 1930, 1941, 1947, 1958, 1969, 1975, 1986, 1997, 2003, 2014 годами.Как видим, помимо безусловно трагического 1941 года в списке оказывается 2014 год, который был в большей степени трагическим для Украины (собственно, 1941 тоже – ведь в этом году территория УССР была оккупирована полностью, но у нынешних киевских властей свои представления о трагическом). Кстати, 1941 год закончился контрнаступлением под Москвой и Ростовом, а 2014-й – год возвращения Крыма и создания республик Донбасса.Что же касается других лет, то они нейтральные или неопределённые.Большая часть перечисленных годов безусловно включала массу интересных событий, но в целом это были годы развития заложенных ранее тенденций.Тенденции очень тяжёлого для России 2024 года в целом для неё положительные, для Украины – отрицательные. В США избран президент, не скрывающий желания прекратить войну за счёт Украины, международная коалиция в поддержку Украины переживает кризис (благодаря начатой Украиной энергетической блокаде ЕС кризис этот будет углубляться), ресурсы Украины тают (вполне серьёзно обсуждаются перспективы тотальной мобилизации) и т.п.Так что рассчитывать даже на нейтральный год Украине не стоит. Аналогии всё равно получаются для неё так себе.В годы более напряжённые события происходили тоже разные и вовсе не обязательно представляющие интерес для Украины.1919 год – год решительного наступления Красной армии, представлявшей центральное правительство, и поражения Вооружённых сил Юга России, а также армии УНР. Первые были сепаратистами де-факто, что было подчёркнуто в названии, вторые – де-юре. Легитимными не были ни те, ни другие, ни третьи. Чем закончилась Гражданская война мы знаем.1941 год – не только год начала Великой Отечественной войны, но и, например, операции "Согласие" – оккупации Ирана советскими и британскими войсками. Чем не вариант будущего для Украины: с одной стороны – возвращение территорий в состав России, с другой – оккупация войсками стран – членов НАТО.Не нравится этот вариант? 30 апреля 1975 год – министры правительства Республики Вьетнам съезжаются на инаугурацию нового президента страны, но возле президентского дворца в Сайгоне их встречали на удивление невежливые солдаты Вьетнамской народной армии… Тогда же, задолго до Афганистана, отрабатывались приёмы эвакуации в США на внешней подвеске летательных аппаратов (не самолётов, правда, а вертолётов).Перейдём к китайскому новому году, который начнётся 29 января.В годы Змеи происходило разное, но мы обратим внимание на годы зелёной деревянной змеи:- 1605 год – критический момент Смуты, смерть Бориса Годунова и воцарение Лжедмитрия I;- 1725 год – начало эпохи дворцовых переворотов после смерти Петра I (и сама по себе эта смерть, и воцарение при поддержке Александра Меншикова Екатерины I, произошли за несколько дней до наступления китайского нового года);- 1905 год – начало первой русской революции (опять же – "кровавое воскресенье" произошло до наступления китайского нового года).Последний год зелёной деревянной змеи был в 1965 году. Рядовой в общем-то год, но:- во Вьетнам прибыли американские сухопутные войска (они там находились до 1972 года);- Алексей Леонов совершил первый в истории человечества выход в открытый космос;- в СССР объявлены выходными днями 8 марта и 9 мая;- образованы рок-группы Scorpions и PinkFloyd, записаны песни Yesterday Пола Маккартни и "Робот" Аллы Пугачёвой (с этого началась её карьера певицы).Честно говоря, если следующий год будет столь продуктивен в культурном отношении как 1965, ему многое можно будет заранее простить (как бы мы ни относились к Пугачёвой сейчас, в 1970-х это было, безусловно, ярчайшее явление советской эстрады).Помимо деревянных змей бывали всякие другие, в том числе:- 1917 год – огненная змея;- 1929 год – земляная змея;- 1941 год – металлическая змея;- 1953 год – водяная змея;- 1977 год – огненная змея;- 1989 год – земляная змея;- 2001 год – металлическая змея;- 2013 год – водяная змея.Как видим, при желании и тут можно найти признаки надвигающихся на страну бедствий, но… стоит ли это делать? Попытаемся прогнозировать прошлое – по китайскому же календарю.Вот, например, 1977-й – год огненной змеи, как 1917-й, и, одновременно, 60-я годовщина Октябрьской революции. Чем не сигнал грядущих революционных изменений в СССР? Они и воспоследовали – была принята новая Конституция СССР, а Леонид Брежнев впервые совместил высшие партийную (Генеральный секретарь ЦК КПСС) и государственную (председатель Президиума Верховного Совета СССР) должности. Это, знаете ли, не революция, а нечто прямо противоположное – расцвет периода, позже названного застольем.Этот простой пример намекает нам, что предсказательная сила подобного рода совпадений невелика. Даже более того – результат прогнозирования при помощи китайского календаря может оказаться обратным.Впрочем, то же касается совпадения календарей – инцидент на острове Даманский в 1969 году по идее мог перерасти из пограничного конфликта в полномасштабную войну между двумя социалистическими государствами (по аналогии с 1941-м), но этого не произошло.Вообще же сказанное резюмировал классик: всё врут календари*!* Справедливости ради надо сказать, что классик имел в виду не это. В его времена под "календарём" имела в виду роспись чинов соответствующего года, которая помогала узнать кто именно и в каком звании занимает ту или иную должность. Врать они не врали, конечно, но ошибки вполне могли иметь место – интернета тогда не было.

https://ukraina.ru/20250104/1060104366.html

https://ukraina.ru/20250104/1060106943.html

https://ukraina.ru/20250103/1059856807.html

https://ukraina.ru/20250103/1060085436.html

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