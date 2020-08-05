Украина не готова к проведению местных выборов в условиях пандемии COVID-19, уверен председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель. Об этом он заявил на пресс-конференции 5 августа, передает Интерфакс-Украина

«К большому сожалению, у нас есть все основания полагать, что украинская власть не готова к проведению выборов в условиях коронавируса. Согласно оценке экспертов нашей организации, власть не готова ни к жесткому сценарию, ни к мягкому сценарию организации выборов в условиях пандемии», — заявил Кошель.

По его словам, речь идет о материальном обеспечении членов комиссии, которое позволило бы им безопасно работать.

«В Украине около 33 400 участков, на которых будут работать сотни людей: члены комиссий, наблюдатели, представители правоохранительных органов. Каждый из этих участков необходимо обеспечить достаточным количеством дезинфицирующих средств. Речь не о маленьких тюбиках, а о тоннах, литрах дезинфицирующих веществ. Каждого члена комиссии необходимо обеспечить защитными масками, менять их каждые несколько часов. В результате мы получим цифру в миллионы защитных масок», — отметил Кошель.

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«Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко и Министерство здравоохранения должны разработать рекомендации для Центральной избирательной комиссии о проведении выборов в условиях угрозы пандемии. ЦИК должна провести подсчеты, и Верховная Рада должна внести изменения в государственный бюджет», — подчеркнул председатель КИУ.

Кошель также призвал Ляшко поторопиться, а политические партии пересмотреть свои списки членов окружных и участковых избирательных комиссий и исключить оттуда людей старшего поколения.

Верховная Рада Украины на заседании 15 июля 2020 года назначила проведение местных выборов на 25 октября. При этом ряд экспертов раскритиковал парламент за такое позднее назначение местных выборов.