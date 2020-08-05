«Осталось провести заседание рабочей группы по вопросам образования. Это самое сложное, по понятным причинам. В итоге останется согласовать проект меморандума. Мы над этим работаем. Ориентировались на визит в конце июля. Сейчас это время сдвигается. Но я сразу предупреждал, что все даты и сроки пока предварительные и будут корректироваться», — сказал Кулеба.
Он также отметил, что вопросы, существующие между Украиной и Венгрией, очень чувствительные и являются «предметом искусства дипломатии».
Отношения между Украиной и Венгрией обострились на фоне споров об украинском законе об образовании, который существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу в сентябре 2017 года и поэтапно вводится до конца 2020 года. Венгрия обвинила украинские власти в нарушении прав национальных меньшинств, в частности живущих на Закарпатье венгров.