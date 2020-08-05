Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может посетить Украину с официальным визитом после заседания рабочей группы по вопросам образования. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает издание «Главком» в среду, 5 августа

«Осталось провести заседание рабочей группы по вопросам образования. Это самое сложное, по понятным причинам. В итоге останется согласовать проект меморандума. Мы над этим работаем. Ориентировались на визит в конце июля. Сейчас это время сдвигается. Но я сразу предупреждал, что все даты и сроки пока предварительные и будут корректироваться», — сказал Кулеба.

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Отношения между Украиной и Венгрией обострились на фоне споров об украинском законе об образовании, который существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу в сентябре 2017 года и поэтапно вводится до конца 2020 года. Венгрия обвинила украинские власти в нарушении прав национальных меньшинств, в частности живущих на Закарпатье венгров.