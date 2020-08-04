Украинцы 4 августа пришли под стены Нацкомиссии по регулированию государственных коммуникаций (NCCIR) с требованием остановить внедрение в стране нового поколения мобильной связи. Видео с акции опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews

Не просто вышки. Почему на самом деле мир ополчился на 5G © РИА Новости, Яков Андреев | Перейти в фотобанк

Собравшиеся в украинской столице потребовали остановить «увеличение электромагнитного излучения» на граждан страны.

Подчеркивается, что активисты не довольны тем, что со стороны NCCIR им не было предоставлено исчерпывающих сведений о безопасности 5G.

На плакатах участников мероприятия было написано «5G — нет. Убийственное излучение», «Нет 5G на небе и на земле», а также критика мэра Киева Виталия Кличко.