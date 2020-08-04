5G — пятое поколение мобильной связи, которое запущено в коммерческое использование в 2018 году. На фоне эпидемии коронавируса в мире стали распространяться слухи о негативном влиянии вышек 5G на здоровье, при этом научное сообщество заявляет о полной безопасности этой связи.
Собравшиеся в украинской столице потребовали остановить «увеличение электромагнитного излучения» на граждан страны.
Подчеркивается, что активисты не довольны тем, что со стороны NCCIR им не было предоставлено исчерпывающих сведений о безопасности 5G.
На плакатах участников мероприятия было написано «5G — нет. Убийственное излучение», «Нет 5G на небе и на земле», а также критика мэра Киева Виталия Кличко.