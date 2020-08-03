На снимке артистки, одетые в яркие сценические костюмы, слились в поцелуе. У Билык на голове объемный аксессуар из белых перьев, а у Могилевской — похожий черный.
В подписи Билык поздравила коллегу с 45-летним юбилеем.
«Моя любимая Наталья Могилевская, поздравляю тебя с твоим днем! Пусть любовь приносит тебе вдохновение и удовольствие! А твои красивые песни летят по свету и радуют людей! Друзья! Давайте вместе в комментариях поздравим мою подружку Наташеньку с Днем рождения!» — написала певица.
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Моя любимая ❤️ @nataliya_mogilevskaya, поздравляю тебя с твоим днём✨! Пусть любовь💖 приносит тебе вдохновение и удовольствие! А твои красивые песни🎶летят✈️по свету🌍и радуют людей! Друзья🙋🏼♀️! Давайте вместе в комментариях поздравим🥳мою подружку Наташеньку с Днём🎂рождения🎊!!! #сднемрождениятебя #натальямогилевская