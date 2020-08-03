Народная артистка Украины Ирина Билык выложила в Instagram оригинальное фото с коллегой по сцене Натальей Могилевской, а в подписи к публикации поздравила ее с днем рождения, который певица отмечает 2 августа

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