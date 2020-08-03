Ирина Билык губами и пальцами обрисовала свое отношение к футболу
Ирина Билык губами и пальцами обрисовала свое отношение к футболу
© Ирина Билык
На снимке артистки, одетые в яркие сценические костюмы, слились в поцелуе. У Билык на голове объемный аксессуар из белых перьев, а у Могилевской — похожий черный.

В подписи Билык поздравила коллегу с 45-летним юбилеем.

«Моя любимая Наталья Могилевская, поздравляю тебя с твоим днем! Пусть любовь приносит тебе вдохновение и удовольствие! А твои красивые песни летят по свету и радуют людей! Друзья! Давайте вместе в комментариях поздравим мою подружку Наташеньку с Днем рождения!» — написала певица.