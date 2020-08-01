В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий подчеркнул, что на фоне дефицита русистов в США к разработке «русских досье» привлекают уроженцев бывших республик СССР, не предъявляя к ним высоких профессиональных требований, зачастую достаточно лишь знания русского языка

По словам эксперта, все знали, что «русское досье» ложное и бредовое, но всё равно использовали, чтобы получить ордера на прослушку, оправдывать продолжение следствия по «русскому делу», говорили, что «русские вмешались» на основании таких непроверенных сведений, как, например, предоставил бывший британский разведчик Кристофер Стил. Зачастую просто нужно взять свидетельство какого-то бывшего соотечественника, в данном случае им оказался проживающий в США украинский политолог Игорь Данченко.

«Это довольно распространённое явление — работа выходцев из бывших советских республик в Штатах. «Да я русский язык знаю, а я в Советском союзе жил, а я преданный антипутинист, ну и всё давайте мне зарплату». И никаких компетенций от человека очень часто не требуют, потому что по логике того досье, которое было составлено, видно, что про Россию на сегодняшний день достаточно просто говорить штампы. Понятно, что там есть отдельная разведывательная аналитика, есть частная аналитика, с этим в Соединённых Штатах серьёзно, но для широкого использования и для политической борьбы очень часто используются такие штампованные вещи, и факт рождения в СССР рассматривается как некий штамп — «да, он знает, он же там жил», — сказал в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий. Все по Пелевину: украинский источник «русского дела» Трампа © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Он отметил, что уровень русистики снизился не за счёт качества, а за счёт количества серьёзно изучающих Россию, её внутреннюю кухню и окружение. Ситуация в Соединённых Штатах сейчас немного другая — им нужны будут более глубокие знания о России и Китае.

«Востребован ширпотреб из серии «Россия везде вмешивается, у России всё плохо, но хакеры сильные, за счёт этого они и держатся на плаву», такую ерунду может придумать кто угодно», — заявил Дробницкий.

После распада Советского Союза потребность в специалистах по России в странах Запада сошла на нет. Однако в начале ХХI века, когда РФ укрепила позиции на международной арене, в США и других государствах ощутили острый дефицит русистов, и теперь там стараются привлечь специалистов этой области для консультаций при формировании внешнеполитического курса.