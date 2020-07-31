Въезд в Австрию будет разрешен при наличии вида на жительство, по семейным обстоятельствам и на срочное лечение. Об этом 31 июля в Facebook написал посол Украины в этой стране Александр Щерба

Украина побила антирекорд по числу госпитализированных с коронавирусом © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

«Похоже на то, что общий режим въезда украинцев в Австрию остается неизменным. То есть никакого туризма. Въезжают те, кто имеют вид на жительство, те, кто летят по особым семейным обстоятельствам (свадьба, воссоединение семьи, похороны…), а также на срочное лечение. Все должны иметь при себе свежий тест на COVID», — написал Щерба.

Он отметил, что пока неизвестно о правилах пропуска украинских студентов, которые уже поступили в австрийские университеты, однако пока еще не имеют вида на жительство.