Несмотря на возобновление Австрией авиасообщения с Украиной с 1 августа, правила въезда в страну для украинцев останутся неизменными. В частности, сохранится запрет на туристические поездки.
«Похоже на то, что общий режим въезда украинцев в Австрию остается неизменным. То есть никакого туризма. Въезжают те, кто имеют вид на жительство, те, кто летят по особым семейным обстоятельствам (свадьба, воссоединение семьи, похороны…), а также на срочное лечение. Все должны иметь при себе свежий тест на COVID», — написал Щерба.
Он отметил, что пока неизвестно о правилах пропуска украинских студентов, которые уже поступили в австрийские университеты, однако пока еще не имеют вида на жительство.