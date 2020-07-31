Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал не самым верным способом ведения Киевом переговоров по Донбассу после публикации в украинских СМИ письма замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака. Его слова 31 июля передает РИА Новости

«Бесконечно длящийся спектакль». СМИ утверждают, что Козак вышел из переговоров с Ермаком по Донбассу © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Алексей Никольский Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором он якобы назвал переговоры по Донбассу на уровне политсоветников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.

«Я не знаю, что опубликовали украинские СМИ. Я не имел возможности ознакомиться с этим. Второе, если действительно было опубликовано письмо коллеги Козака, то, наверное, это не самый правильный способ ведения дел в плане очень сложных переговоров по теме урегулирования конфликта на юго-востоке Украины», — заявил он.