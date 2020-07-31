«Надо сказать, что Игорь Валерьевич, не будучи профессиональным политиком, обладает не только отменным нюхом, но и, в отличие от своих коллег по украинскому олигархическому цеху, зачатками здорового интеллекта. Ему не хватает общего образования и опыта работы с нормальным (а не украинским) государством, но что-что, а украинскую ситуацию он всегда оценивает здраво и возможные ходы врагов (а враги у него все, даже те, кто сегодня друзья) старается просчитывать заранее», — объясняет политолог.
Если Игоря Валерьевича обидел Зеленский, не вернувший ему «Приватбанк», а ополчился Игорь Валерьевич на Порошенко, значит, в данный момент Порошенко является «центром позиции» тех сил, с которыми Коломойский ведёт непримиримую войну.
Ростислав Ищенко считает, что постоянный 20-25%-ный рейтинг Порошенко выглядит островком стабильности на фоне пикирующего рейтинга Зеленского и медленно растущих рейтингов кандидатов в новые зеленские.
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