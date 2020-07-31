На Украине старательнее всех организовывает всё новые и новые антипорошенковские вбросы олигарх Игорь Коломойский, считает политолог Ростислав Ищенко

«Надо сказать, что Игорь Валерьевич, не будучи профессиональным политиком, обладает не только отменным нюхом, но и, в отличие от своих коллег по украинскому олигархическому цеху, зачатками здорового интеллекта. Ему не хватает общего образования и опыта работы с нормальным (а не украинским) государством, но что-что, а украинскую ситуацию он всегда оценивает здраво и возможные ходы врагов (а враги у него все, даже те, кто сегодня друзья) старается просчитывать заранее», — объясняет политолог.

Второй заход Петра Порошенко © AFP, Sergei SUPINSKY

Ростислав Ищенко считает, что постоянный 20-25%-ный рейтинг Порошенко выглядит островком стабильности на фоне пикирующего рейтинга Зеленского и медленно растущих рейтингов кандидатов в новые зеленские.

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