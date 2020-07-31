Задержание в Белоруссии 33 граждан России - это постановка перед грядущими президентскими выборами, желание угодить Западу и получить кредиты и идейную, дипломатическую поддержку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

ЧП республиканского масштаба. Случай в санатории «Белорусочка» © РИА Новости, Александр Щербак | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко, считает Богдан Безпалько.

«Но населению через пропагандистскую машину преподнести это можно. И Западу тоже приятно, потому что Западу это можно показать, как мощную пощечину России: Вот, мы не боимся арестовывать российских граждан. Если этих граждан выдадут Украине в рамках запроса Киева, потому что некоторые из них воевали в Донбассе, это будет уже не пощечина, это будет апперкот», — рассказал Богдан Безпалько.

Собеседник издания считает, что Россия должна четко давать понять, что так поступать с ее гражданами нельзя, не побоявшись применить жесткие меры.

Россиян задержали 29 июля на территории санатория «Белорусочка» под Минском. Граждан России назвали «боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер"».

По словам посла РФ в Белоруссии Дмитрия Мезенцева, задержанные прибыли в Белоруссию транзитом, намереваясь вылететь из Минска в третью страны, но опоздали на рейс. СК Белоруссии подозревает россиян в подготовке к массовым беспорядкам.