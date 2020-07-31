Люди, которые брали с собой телефонные карты Судана, литературу на арабском языке, явно не собирались ехать в Белоруссию для свержения Александра Лукашенко, считает Богдан Безпалько.
«Но населению через пропагандистскую машину преподнести это можно. И Западу тоже приятно, потому что Западу это можно показать, как мощную пощечину России: Вот, мы не боимся арестовывать российских граждан. Если этих граждан выдадут Украине в рамках запроса Киева, потому что некоторые из них воевали в Донбассе, это будет уже не пощечина, это будет апперкот», — рассказал Богдан Безпалько.
Собеседник издания считает, что Россия должна четко давать понять, что так поступать с ее гражданами нельзя, не побоявшись применить жесткие меры.
Россиян задержали 29 июля на территории санатория «Белорусочка» под Минском. Граждан России назвали «боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер"».
По словам посла РФ в Белоруссии Дмитрия Мезенцева, задержанные прибыли в Белоруссию транзитом, намереваясь вылететь из Минска в третью страны, но опоздали на рейс. СК Белоруссии подозревает россиян в подготовке к массовым беспорядкам.