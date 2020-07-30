МИД Белоруссии запросил у посольства Украины информацию о задержанных с украинским гражданством для «оценки причин их присутствия» в стране. Об этом в четверг, 30 июля, сообщила пресс-служба ведомства

ЧП республиканского масштаба. Случай в санатории «Белорусочка» © РИА Новости, Александр Щербак | Перейти в фотобанк приглашены посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев и советник-посланник, исполняющий обязанности руководителя посольства Украины в Белоруссии Петр Врублевский. На встречах обсуждалась ситуация с задержанными «бойцами» ЧВК.

«С учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины украинского происхождения и наличия также украинского гражданства у некоторых из них у Петра Врублевского запрошена релевантная информация (о задержанных. — Ред.), которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси», — говорится в сообщении МИД Белоруссии.

Ранее госагентство БелТА со ссылкой на неназванный источник сообщило, что под Минском были задержаны 32 якобы представителя ЧВК «Вагнер», еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне, однако потом выяснилось, что часть из них является гражданами Украины. Согласно сообщению, в Белоруссию прибыли 200 боевиков для «дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».