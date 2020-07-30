Госдепартамент США обвинил ряд государств Центральной и Восточной Европы в том, что они не возместили ущерб жертвам нацизма. Об этом 30 июля сообщает Associated Press

Мультяшный нацизм. Краткий курс истории Украины для маленьких украинцев © tnmkmusic | tnmkmusic | Перейти в фотобанк направил в письме конгрессу США.

Речь, в частности, идет о собственности, которую у граждан страны конфисковали в период Второй мировой войны и Холокоста.

Причем к конфискованной собственности сотрудники американского ведомства отнесли и «впоследствии национализированное в коммунистическую эпоху».

Всего в письме рассматриваются 46 государств, которые участвовали в подписании итогового документа Международной конференции по имуществу жертв холокоста в Праге в 2009 году.

Самой жесткой критике со стороны США подверглась Польша. По данным Госдепартамента, из 5,5 тысячи поданных заявлений власти удовлетворили лишь половину. Кроме того, утверждается, что в стране так и не была утверждена юридическая база для работы с подобными случаями.