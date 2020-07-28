Министерство иностранных дел Украины передало ноту протеста в МИД России в связи с проведением военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе, сообщила 27 июля пресс-служба МИД Украины

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