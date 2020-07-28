«Украина осуждает противоправную демонстрацию Российской Федерацией своей "военной мощи", а также действия по дальнейшей милитаризации временно оккупированных Российской Федерацией территорий автономной республики Крым и города Севастополь, что составляет существенную угрозу региональной безопасности. Украина требует от Российской Федерации немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять исчерпывающие меры по деоккупации части суверенной территории Украины», — говорится в материале.
В министерстве такие действия расценивают, как очередное нарушение со стороны России норм международного права.
В минувшее воскресенье в Севастополе прошел парад кораблей в честь Дня военно-морского флота России.