В украинском правительстве собираются объединить днепровских гигантов космической промышленности - Южный машиностроительный завод и конструкторское бюро «Южное», рассказал вице-премьер по вопросам промышленности Олег Уруский 27 июля

Проект аналогичного решения рассматривался в 2015 году, при президенте Порошенко, но так и не был реализован.

«Действительно, наша команда Космического агентства разработала проект постановления о присоединении "Южмаша" к КБ "Южное". Если бы это было реализовано, на сегодняшний день уже бы забыли, что был Южный машиностроительный завод, КБ "Южное", а функционировал бы ракетно-космический центр "Южный". Модернизированный», — сообщил Уруский.

Сегодня даже местные СМИ не волнует, что на "Южмаше" не платят зарплату – днепровский журналист © yuzhmash.com Денис Шмыгаль предложил ему возобновить проект этого решения.

14 июля Верховная Рада приняла закон о списании задолженности днепровского «Южмаша» перед государством.

Ранее на сайте президента Украины была опубликована петиция, в которой главу государства просили помочь работникам «Южмаша» и выплатить им 11-месячную задолженность по заработной плате.