Стоимость золота на мировых биржах 27 июля поставила исторический рекорд 1943 доллара за тройскую унцию, превзойдя результат 2011 года из-за роста напряженности в американо-китайских отношениях, сообщает Reuters

Позитивно на росте цены золота сказалось агрессивное смягчение денежно-кредитной политики по всему миру и мировая экономическая рецессия, отмечает агентство.

Судя по всему, рост стоимости золота продолжится, так как из-за распространения коронавируса угасают надежды на скорое восстановление американской экономики, которая может и вовсе обвалиться без новых финансовых вливаний от государства.

Золото дорожает. Инвесторы боятся конфликта США и Китая © РИА Новости, Виталий Безруких | Перейти в фотобанк

Все это негативно сказывается на американской валюте, индекс которой снизился на 0,4% до самого низкого уровня за последние два года.

При этом евро вырос на те же 0,4% до 1,1697 за доллар, достигнув 22-месячного максимума — сказалось согласование ассигнований на восстановление экономики ЕС.