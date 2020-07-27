Позитивно на росте цены золота сказалось агрессивное смягчение денежно-кредитной политики по всему миру и мировая экономическая рецессия, отмечает агентство.
Судя по всему, рост стоимости золота продолжится, так как из-за распространения коронавируса угасают надежды на скорое восстановление американской экономики, которая может и вовсе обвалиться без новых финансовых вливаний от государства.
Уже запущенные программы, такие, как увеличение пособия по безработице, заканчиваются в июле, а шансы на их продление не так высоки, как хотелось бы инвесторам.
Все это негативно сказывается на американской валюте, индекс которой снизился на 0,4% до самого низкого уровня за последние два года.
При этом евро вырос на те же 0,4% до 1,1697 за доллар, достигнув 22-месячного максимума — сказалось согласование ассигнований на восстановление экономики ЕС.