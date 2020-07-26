«Было акцентировано внимание на необходимости успешной реализации договоренностей, достигнутых четырьмя лидерами в Париже, в контексте важности проведения следующего саммита "Нормандской четверки" в Берлине", — говорится в сообщении.
На первом за три года саммите Нормандского формата, прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
В соответствии с коммюнике было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в этом формате.
Однако встреча лидеров стран в Берлине так и не состоялась из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире и невыполнением украинской стороной предыдущих договоренностей.