Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого стороны обсудили выполнение договоренностей «нормандской четверки», которые были достигнуты на саммите в Париже в декабре 2019 года. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба Офиса президента Украины

У Зеленского рассказали, о чем именно он разговаривал с Путиным © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин

На первом за три года саммите Нормандского формата, прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.

В соответствии с коммюнике было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в этом формате.

Однако встреча лидеров стран в Берлине так и не состоялась из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире и невыполнением украинской стороной предыдущих договоренностей.