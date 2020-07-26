Зеленский и его команда сами не скрывали, подчеркнул эксперт, что они собрали под свои знамена людей, которые просто-напросто хотели хотели стать депутатами от этой партии.
По его словам, в итоге за «слуг народа» проголосовали как за бренд, но само по себе большое количество депутатов не означает, что у них есть партия, поскольку партия подразумевает четкую структуру, программу и идеологию.
«Это сброд праздно шатающихся личностей, которые случайно оказались законодателями. И поскольку фракция в Верховной Раде таким образом формировалась, она такой и оказалась. Как вы лодку назовете, так она и поплывет», — категоричен Ищенко.
И поскольку в эту партию набирались люди без какой бы то ни было четкой программы, то «слуги народа» начинают собираться в группы по интересам, к ним приходят олигархи, предлагающие серьезное вознаграждение за голосование по тем или иным законопроектам, добавил политолог.
А те члены партии, кто не договорился с олигархами, открыто выражают свое недовольство и пытаются договориться, заключил собеседник издания.