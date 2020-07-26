Проблема правящей партии «Слуга народа» состоит в том, что у них есть только партийный бренд, но партии как таковой не существует. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко о главном: Захват автобуса в Луцке, итоги правления партии «Слуга народа», война США и Китая © Кадр из видео Украина.ру

По его словам, в итоге за «слуг народа» проголосовали как за бренд, но само по себе большое количество депутатов не означает, что у них есть партия, поскольку партия подразумевает четкую структуру, программу и идеологию.

«Это сброд праздно шатающихся личностей, которые случайно оказались законодателями. И поскольку фракция в Верховной Раде таким образом формировалась, она такой и оказалась. Как вы лодку назовете, так она и поплывет», — категоричен Ищенко.

И поскольку в эту партию набирались люди без какой бы то ни было четкой программы, то «слуги народа» начинают собираться в группы по интересам, к ним приходят олигархи, предлагающие серьезное вознаграждение за голосование по тем или иным законопроектам, добавил политолог.

А те члены партии, кто не договорился с олигархами, открыто выражают свое недовольство и пытаются договориться, заключил собеседник издания.