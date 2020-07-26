Киев и Луганская и Донецкая Народные Республики готовы к реализации дополнительных мер по соблюдению перемирия в Донбассе, передает РИА Новости 26 июля

Генсек ООН призвал соблюдать соглашения по прекращению огня в Донбассе © UN Photo , Evan Schneider

«В связи с достигнутыми договоренностями о дополнительных мерах контроля действующего режима прекращения огня, в управлении Народной милиции ЛНР издан приказ, который доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему», — заявил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

Тем временем военнослужащим ДНР запретили использовать любое вооружение с 00:01 27 июля.

«В связи с достигнутыми договоренностям 22 июля на переговорах Контактной группы в Минске, мы переходим к полному и бессрочному прекращению огня. Всем военнослужащим Народной милиции с 00.01 часов 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие», — сказал начальник Народной милиции ДНР Денис Синенков.

По данным штаба Объединенных сил Украины, его подразделения также начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения. Отмечается, что, начиная с 00:01 27 июля, на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН.