«Во-первых, это молокане (они русские по этничности, но представляют собой специфическую религиозную группу), которые живут в сельской местности, есть целые молоканские села. Во-вторых, есть обычные русские люди, которые живут в городах», — перечислил эксперт.
По армянскому закону, подчеркнул политолог, представителям нацменьшинств предоставляется обучение на родном языке, и поэтому для этих людей есть русские школы и в городах, и в селах, потому что это просто по закону необходимо.
Кроме того, в армянском парламенте есть квоты для представителей национальных меньшинств, и в парламенте есть представители русского населения в том числе, добавил Искандарян.