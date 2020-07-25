Александр Искандарян: Армения сделает все, чтобы не стать полем битвы между Востоком и Западом
Александр Искандарян: Армения сделает все, чтобы не стать полем битвы между Востоком и Западом
© Sputnik /Asatur Yesayants
«Во-первых, это молокане (они русские по этничности, но представляют собой специфическую религиозную группу), которые живут в сельской местности, есть целые молоканские села. Во-вторых, есть обычные русские люди, которые живут в городах», — перечислил эксперт.

По армянскому закону, подчеркнул политолог, представителям нацменьшинств предоставляется обучение на родном языке, и поэтому для этих людей есть русские школы и в городах, и в селах, потому что это просто по закону необходимо.

Кроме того, в армянском парламенте есть квоты для представителей национальных меньшинств, и в парламенте есть представители русского населения в том числе, добавил Искандарян.

 