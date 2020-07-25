Армения, по сути, является моноэтничной страной, где порядка 98% населения составляют этнические армяне. Русское население в республике тоже есть, но оно сравнительное небольшое. Об этом рассказал глава Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: Армения сделает все, чтобы не стать полем битвы между Востоком и Западом © Sputnik /Asatur Yesayants

По армянскому закону, подчеркнул политолог, представителям нацменьшинств предоставляется обучение на родном языке, и поэтому для этих людей есть русские школы и в городах, и в селах, потому что это просто по закону необходимо.

Кроме того, в армянском парламенте есть квоты для представителей национальных меньшинств, и в парламенте есть представители русского населения в том числе, добавил Искандарян.