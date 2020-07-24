Мэр Киева Виталий Кличко на свой странице в Facebook в пятницу, 24 июля, призвал правоохранительные органы усилить меры безопасности в столице

В течение недели в стране произошло сразу несколько резонансных происшествий. Так, в Луцке террорист Максим Кривош 12 часов удерживал заложников в междугороднем автобусе, а буквально через два дня житель Полтавы Роман Скрипник захватил в заложники полицейского и до сих пор скрывается от правоохранителей. На фоне этого в Киеве регулярно поступают анонимные сообщения о минировании, один из таких сигналов был подтвержден, взрывное устройство возле одного из рынков обезвредили. Рудяков о теракте в Луцке: В ОПУ беспокоились о репутации Зеленского, когда на кону стояли жизни людей © Нина Зотина

Кличко заявил, что жители украинской столицы должны чувствовать себя в безопасности, для чего нужно усилить патрулирование, более эффективно работать на упреждение вероятных угроз и своевременно задерживать и привлекать к ответственности преступников.

«У нас каждый день сообщения о десятках минирований. И не все из них, к сожалению, оказываются ложными. Жгут дома и авто… Ситуацию в стране и в городе пытаются дестабилизировать. Этого нельзя допустить! Безопасность сегодня является одним из важнейших вопросов», — написал градоначальник.

Накануне в Киеве и его окрестностях произошло еще несколько ЧП — был подожжен дом общественного активиста Виталия Шабунина, также неизвестные расстреляли бизнесмена Игоря Плекана на глазах его семилетнего сына.