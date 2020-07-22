Пресс-секретарь главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова Алена Семыкина рассказала 22 июля «Украинским новостям», чем занимался ее шеф во время событий с захватом заложников в Луцке

В МВД придумали неуклюжее оправдание странным действиям силовиков при задержании террориста в Луцке © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского заложники были освобождены. Всю операцию со стороны силовиков координировал глава МВД Арсен Аваков, СБУ выполняла вспомогательную роль.

По словам Семыкиной, Баканов наблюдал за событиями на западе Украины из Киева.

«Он был на работе и координировал все действия [по освобождению заложников] из Киева», — заявила она.

При этом остается неизвестным, почему глава СБУ не присутствовал лично в Луцке.