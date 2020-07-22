Во вторник, 21 июля, террорист Максим Кривош захватил пассажиров в междугороднем автобусе в Луцке Волынской области. После выполнения его требования со стороны Владимира Зеленского заложники были освобождены. Всю операцию со стороны силовиков координировал глава МВД Арсен Аваков, СБУ выполняла вспомогательную роль.
По словам Семыкиной, Баканов наблюдал за событиями на западе Украины из Киева.
«Он был на работе и координировал все действия [по освобождению заложников] из Киева», — заявила она.
При этом остается неизвестным, почему глава СБУ не присутствовал лично в Луцке.