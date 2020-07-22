«Запад (ЕС-США-Британия-Сорос) четко осознают постструктуралистскую организацию современного мира. И стратегии строят соответственно. Именно тут они опережают оппонентов, которые брали под контроль телевизор, когда Запад строил стратегии в онлайн, вели борьбу на уровне сайтов, когда Запад создавал стратегии работы в соцсетях и брал под контроль группы активного досуга», — пояснил Розенвайн.
При этом он отметил, что бороться с западной «мягкой силой» запретительными стратегиями бесполезно. По словам эксперта, надо понимать, что «мягкая сила» — это обоюдоострое оружие, чем и надо научиться пользоваться.
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