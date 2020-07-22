Политический философ Антон Розенвайн объяснил, на чем строится западная стратегия применения «мягкой силы». Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру 22 июля

Инструмент «мягкой силы». Серенко о том, что будет, когда США уйдет из Ирака и Афганистана © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

При этом он отметил, что бороться с западной «мягкой силой» запретительными стратегиями бесполезно. По словам эксперта, надо понимать, что «мягкая сила» — это обоюдоострое оружие, чем и надо научиться пользоваться.

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