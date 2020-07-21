Максим Кривош (Плохой), захвативший утром 21 июля автобус с заложниками в Луцке Волынской области, потребовал от президента Украины Владимира Зеленского в течение получаса записать и опубликовать специальное видео. Об этом рассказала одна из заложниц, дозвонившаяся в эфир телеканала «Перший»

Десять заложников уже более восьми часов находятся в автобусе, который удерживает вооруженный автоматом и гранатами Кривош. Ранее он озвучил свои требования: представители украинской политической и бизнес-элиты должны выложить в YouTube ролики, в которых назовут себя террористами, а президент Зеленский должен выложить запись с текстом «фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем». «Государство — первый террорист»: захвативший заложников в Луцке выдвинул требования © скриншот YouTube

Женщина, представившаяся Русланой Д. сообщила, что находится среди заложников и что захватчик дал главе государства 30 минут, чтобы выполнить это требование.

«Зеленский, чтобы первым обращения выложил. Там несложные требования. И сказать, чтобы посмотрели фильм. Это тяжело? Уже не хочу даже говорить ни с кем. Сколько мы можем вас просить?» — заявила она, добавив, что на это есть полчаса, и времени уже осталось меньше.

Также женщина заявила, что Кривоша разгневала информация СМИ, что он якобы ранее проходил лечение в психбольнице. На своем брифинге в Луцке глава МВД Украины Арсен Аваков назвал эти сведения журналистов дезинформацией.

«Земляне» (Earthlings) — американский документальный фильм, который рассказывает о проблеме эксплуатации животных людьми. Кадры из фильма демонстрируют, как человек начал доминировать над другими живыми существами, а те терпят страдания.