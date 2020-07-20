Президент Украины Владимир Зеленский в четвертую годовщину со дня убийства журналиста Павла Шеремета заявил, что дело находится под пристальным вниманием и контролем всего украинского общества. Об этом 20 июля он написал в своем Telegram-канале

В Киеве появился мемориал погибшего Павла Шеремета © Facebook, Маси Найем

По словам Зеленского, погибший журналист обязал власти быть честными, прозрачными и ответственными перед гражданами.

«У него никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отнять жизнь. Его дерзкое убийство — потеря для всех независимых СМИ и журналистов. А еще это преступление — позор для Украины. Дело Павла Шеремета находится под пристальным вниманием и контролем всего украинского общества… Как бы трудно не было найти правду», — написал украинский президент.

Глава государства также отметил, что обществу нужны четкие ответы и убедительные, неопровержимые доказательства. Обязанностью государства и правоохранительных органов Зеленский назвал максимальную отдачу, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц, организаторов и заказчиков преступления.