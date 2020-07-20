Он отметил, что в Белоруссии, России и на Украине Шеремет «стоял за ценности демократии, права и свободы человека», а также за право гражданина на свободное мнение и слово.
По словам Зеленского, погибший журналист обязал власти быть честными, прозрачными и ответственными перед гражданами.
«У него никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отнять жизнь. Его дерзкое убийство — потеря для всех независимых СМИ и журналистов. А еще это преступление — позор для Украины. Дело Павла Шеремета находится под пристальным вниманием и контролем всего украинского общества… Как бы трудно не было найти правду», — написал украинский президент.
Глава государства также отметил, что обществу нужны четкие ответы и убедительные, неопровержимые доказательства. Обязанностью государства и правоохранительных органов Зеленский назвал максимальную отдачу, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц, организаторов и заказчиков преступления.