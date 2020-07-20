Американский рэпер и муж телезвезды Ким Кардашьян Канье Уэст, зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома, провел свою первую встречу с публикой. Запись его выступления опубликовали 20 июля на YouTube-канале The Sun

Рэпер Канье Уэст планирует баллотироваться на президентский пост США как независимый кандидат © AP, Michael Wyke

«Единственное, что может дать нам свободу, это следование заветам, которые были даны нам ради Земли обетованной. Мы все равны в глазах господа <…> Мы все люди божии», — заявил рэпер.

Затем Уэст заговорил об абортах. Отец музыканта был против его рождения, однако мать сохранила ему жизнь, рассказал рэпер.

«Не было бы Канье Уэста, потому что мой отец был слишком занят», — сказал он.

После этих слов музыкант разрыдался.

Уэст раскритиковал аборты, но при этом выступил за их легализацию. Рэпер считает, что женщинам, которые рожают детей, необходимо оказывать материальную помощь в размере миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Уэст зарегистрировался как кандидат для участия в выборах президента США. Он официально подал Форму №1. Из заявки следует, что рэпер будет баллотироваться от комитета «Канье 2020» в штате Оклахома. В качестве партии он указал аббревиатуру BDY, и благодаря этой игре слов он стал представителем «Вечеринки в честь дня рождения» (BDY Party).