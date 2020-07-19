Ход сегодняшнего обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном в любом случае будет определять Россия. Есть два сценария, оба они не очень хороши, но выбор в этой ситуации очевиден. Об этом рассказал политический аналитик Евгений Сатановский 18 июля в своём блоге на Teletype

Сатановский объяснил, почему на самом деле Путин проводит внезапную проверку войск © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Влияние РФ в этом регионе, а также на всём постсоветском пространстве и в целом на международной арене заметно снизится — "смысла нет"», — подчеркнул Сатановский.

Но если же Россия решит вмешаться в эту ситуацию, указал политолог, ей придётся найти чёткие аргументы, которые не дадут ни одной из сторон конфликта исполнить свои угрозы по нанесению ударов, чреватых экологическими катастрофами.

Руководство обеих стран в таком случае обидится на Россию, но оно должно будет понять, что они просто не выживут, если решатся на эти безумные шаги, резюмировал специалист.