Если Москва предпочтет не вмешиваться в этот конфликт, продолжил эксперт, в повестку будут активнее пытаться встроиться другие страны, которые начнут «интриговать и подличать». По его мнению, единственным плюсом в такой ситуации для Москвы станут сэкономленные силы и средства.
«Влияние РФ в этом регионе, а также на всём постсоветском пространстве и в целом на международной арене заметно снизится — "смысла нет"», — подчеркнул Сатановский.
Но если же Россия решит вмешаться в эту ситуацию, указал политолог, ей придётся найти чёткие аргументы, которые не дадут ни одной из сторон конфликта исполнить свои угрозы по нанесению ударов, чреватых экологическими катастрофами.
Руководство обеих стран в таком случае обидится на Россию, но оно должно будет понять, что они просто не выживут, если решатся на эти безумные шаги, резюмировал специалист.