Украина во время сегодняшнего армяно-азербайджанского конфликта на официальном уровне поддерживает Баку, поскольку считает Армению стратегическим союзником России в Закавказье. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко рассказал, что придется сделать, чтобы Карабах отошел Азербайджану © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Политолог также обратил внимание, что хотя премьер-министр Армении Никол Пашинян пришел к власти как прозападный лидер, Ереван, в отличие от Грузии, не стал требовать вывода российских войск с территории страны, и политика в отношении Москвы осталась прежней.

«Любая армянская власть прекрасно понимает, что помимо достаточно дружественного народа по отношению к России, такой же настрой в общем-то есть и в Азербайджане. Как только Армения попытается вывести российскую базу со своей территории, Баку сразу же предложит Москве разместить ее у себя», — подчеркнул Ищенко.

Одним словом, добавил специалист, в регионе сложилась очень трудная и запутанная ситуация, которую нельзя решить при помощи полноценного вооруженного конфликта, поэтому сегодняшние столкновения рано или поздно затихнут.