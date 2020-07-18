«США одобрили продажу Украиной до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Это поможет противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях. Я благодарен американским партнерам, которые поддерживать Украину!» — написал Кулеба.
Он также отметил, что первые шесть катеров уже готовятся к отправке на Украину и будут получены в рамках «помощи по соответствующим программам». Остальные суда страна приобретет за счет бюджетных средств.
Как ранее отметил председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев, военно-морские силы Украины после получения 16 американских катеров будут усилены в боевом плане незначительно, но возрастет их «провокационный потенциал».