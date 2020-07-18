Власти США одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI и оснащения к ним. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на своей странице в Twitter

«США одобрили продажу Украиной до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Это поможет противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях. Я благодарен американским партнерам, которые поддерживать Украину!» — написал Кулеба.

Военная помощь от США: Пентагон планирует передать Украине радары и патрульные катера © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Как ранее отметил председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев, военно-морские силы Украины после получения 16 американских катеров будут усилены в боевом плане незначительно, но возрастет их «провокационный потенциал».