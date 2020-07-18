Россия не будет поощрять попытку со стороны Баку или Еревана провести полноценные военные действия. Она может задушить этот конфликт за очень короткое время. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

«Ищенко о главном»: конфликт Армении и Азербайджана, дискриминация русских на Украине ©

«То есть просто за счет перекрытия доставки туда расходных материалов этот конфликт можно задушить в течение достаточно короткого времени. И в Баку, и в Ереване совсем неглупые люди. Все эти варианты они должны просчитывать, и они их просчитывают», — пояснил Ищенко.

Руководство Азербайджана и Армении понимают, что даже если кто-то из них одержит крупную победу, займет 4 квадратных километра территории, и убьет несколько сотен солдат противника, после этого точно такую же победу одержит их соперник, подчеркнул политолог.

Вначале это приведет к эмоциональному подъему у населения, но когда появятся реальные жертвы, люди начнут задавать вопросы правительству, а зачем это было нужно, добавил специалист.