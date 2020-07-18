Эксперт отметил, что Россия в состоянии блокировать всю кавказскую границу, в состоянии даже блокировать грузинское побережье при помощи Черноморского флота, через которое теоретически может проходить военная контрабанда, и в состоянии блокировать каспийское побережье Азербайджана.
«То есть просто за счет перекрытия доставки туда расходных материалов этот конфликт можно задушить в течение достаточно короткого времени. И в Баку, и в Ереване совсем неглупые люди. Все эти варианты они должны просчитывать, и они их просчитывают», — пояснил Ищенко.
Руководство Азербайджана и Армении понимают, что даже если кто-то из них одержит крупную победу, займет 4 квадратных километра территории, и убьет несколько сотен солдат противника, после этого точно такую же победу одержит их соперник, подчеркнул политолог.
Вначале это приведет к эмоциональному подъему у населения, но когда появятся реальные жертвы, люди начнут задавать вопросы правительству, а зачем это было нужно, добавил специалист.