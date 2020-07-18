Единственное, что способны сделать американцы, отметил эксперт, — блокировать трубоукладчику «Академик Черский» доступ в европейские порты, но связанные с этим проблемы легко решаемы другими судами.
По его мнению, основной расчет США сводится к лишению «Северного потока-2» европейских клиентов: Штаты хотят, чтобы российский газ приобретался в морской части, и компанию-клиента можно было легко идентифицировать на этапе сделки.
В австрийском хабе, где происходит смешение ресурса из разных источников, сделать это уже невозможно, уточнил он.
«Они хотят накладывать вторичные санкции на тех, кто покупает газ в этой трубе. И если Германия сейчас не будет отстаивать компании, которые покупают этот газ, транзитируют через себя и продают на внешний контур, под санкции лягут ФРГ, Франция, Австрия и целый ряд других стран», — перечислил Абзалов.
Политолог добавил, что защитой «Северного потока-2» Берлин обеспечивает себе доступный газ в среднесрочной перспективе.
Сегодня этот фактор не столь значим из-за низких цен на энергоносители во всем мире, но через несколько лет рынок может восстановиться, и без нового газопровода Германия будет вынуждена втридорога покупать ресурс за океаном, резюмировал специалист.