Санкционные угрозы США в отношении «Северного потока-2» не будут иметь силы в случае достройки газопровода, поскольку европейские компании в ней уже не участвуют, а «Газпром» хорошо защищен юридически. Об этом рассказал экономист и политолог Дмитрий Абзалов в недавнем эфире «Первого канала»

«Под знаком антикапитализма»: Абзалов назвал основной «драйвер» массовых протестов © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

По его мнению, основной расчет США сводится к лишению «Северного потока-2» европейских клиентов: Штаты хотят, чтобы российский газ приобретался в морской части, и компанию-клиента можно было легко идентифицировать на этапе сделки.

В австрийском хабе, где происходит смешение ресурса из разных источников, сделать это уже невозможно, уточнил он.

«Они хотят накладывать вторичные санкции на тех, кто покупает газ в этой трубе. И если Германия сейчас не будет отстаивать компании, которые покупают этот газ, транзитируют через себя и продают на внешний контур, под санкции лягут ФРГ, Франция, Австрия и целый ряд других стран», — перечислил Абзалов.

Политолог добавил, что защитой «Северного потока-2» Берлин обеспечивает себе доступный газ в среднесрочной перспективе.

Сегодня этот фактор не столь значим из-за низких цен на энергоносители во всем мире, но через несколько лет рынок может восстановиться, и без нового газопровода Германия будет вынуждена втридорога покупать ресурс за океаном, резюмировал специалист.