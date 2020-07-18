Если Россия сейчас присоединит Донбасс или его части, это будет означать потерю всей остальной Украины. Поэтому российское руководство никогда на это не пойдет. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в недавнем эфире ITON-TV

«Не просто оружие возмездия». Яков Кедми сказал, как Россия окончательно решит вопрос с США © commons.wikimedia/Mark Nakoykher Александр Бородай заявил, что в скором времени ЛДНР войдут в состав России. В свою очередь замруководителя администрации президента Дмитрий Козак отметил, что власти РФ никогда не обсуждали возможность присоединения республик Донбасса.

Эксперт подчеркну, что президент РФ Владимир Путин вряд ли когда-нибудь назовет Донбасс российским, поскольку считает, что проблема не ограничивается юго-востоком, а касается всей Украины.

«Он считает, что Донбасс должен быть частью Украины, но нормальной Украины, такой, какой она была, когда Донбасс и остальная Новороссия влились в ее состав», — сказал Кедми.

По его мнению, присоединение ДНР и ЛНР к России будет означать, что остальное русское и русскоязычное население Украины брошено на произвол судьбы, поэтому Москва никогда не пойдет на этот шаг.