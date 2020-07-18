Причина сегодняшних боестолкновений между Арменией и Азербайджаном состоит в том, что официальной границы между двумя странами сегодня по сути нет. Об этом рассказал глава Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в недавнем комментарии РБК

Азербайджан увеличит военный бюджет после боев с Арменией © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Эксперт напомнил, что после распада Советского Союза демаркация и делимитация армяно-азербайджанской границы так и не были произведены, потому что началась Карабахская война.

«То, что сейчас происходит, — довольно крупное событие, но не первый такой инцидент. Бордеризация — активный процесс. Например, занятая сейчас Арменией высота между селами Мовсес и Чинари, за которую идет бой, относилась к Армянской ССР, но после войны 1990-х годов каким-то образом осталась за Азербайджаном», — пояснил Искандарян.

Одним словом, сейчас есть только условная линия соприкосновения, и высоты время от времени занимает то Армения, то Азербайджан, резюмировал политолог.