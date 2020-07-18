Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. Стороны перекладывают вину за обстрелы друг на друга.
Эксперт напомнил, что после распада Советского Союза демаркация и делимитация армяно-азербайджанской границы так и не были произведены, потому что началась Карабахская война.
«То, что сейчас происходит, — довольно крупное событие, но не первый такой инцидент. Бордеризация — активный процесс. Например, занятая сейчас Арменией высота между селами Мовсес и Чинари, за которую идет бой, относилась к Армянской ССР, но после войны 1990-х годов каким-то образом осталась за Азербайджаном», — пояснил Искандарян.
Одним словом, сейчас есть только условная линия соприкосновения, и высоты время от времени занимает то Армения, то Азербайджан, резюмировал политолог.