Ранее адвокат и советник президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере $5,3 миллиарда. Джулиани рассказал, что Трамп уже долгое время добивается расследования этого инцидента, однако посольство Обамы якобы призвало украинскую полицию не проводить расследование.
По мнению Бондаренко, в обычной ситуации сторонам следовало бы инициировать совместную американо-украинскую группу для расследования. Однако этого сделано не было.
«Я думаю, что все будет решаться уже после президентских выборов. Если победит Трамп, дело, думаю, будет доведено до конца, а если победит Байден, то, понятное дело, все спустится на тормозах. И на Украине, прежде всего, не желая подыгрывать одному кандидату, заняли выжидательную позицию, чем закончатся выборы в Соединенных Штатах», — сказал он.
При этом эксперт отметил, что это выжидательная позиция — это вынужденный шаг со стороны Киева.
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