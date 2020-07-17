До президентских выборов в США Украине не выгодно принимать чью-либо сторону из кандидатов, из-за чего расследование по делу о возможном хищении американской помощи остается в подвешенном состоянии. Об этом украинский политолог Константин Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру 16 июля

Дмитрий Абзалов: В преддверии президентских выборов США для Зеленского важно не попасть в «ловушку Порошенко» © РИА Новости, Владимир Трефилов Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере $5,3 миллиарда. Джулиани рассказал, что Трамп уже долгое время добивается расследования этого инцидента, однако посольство Обамы якобы призвало украинскую полицию не проводить расследование.

По мнению Бондаренко, в обычной ситуации сторонам следовало бы инициировать совместную американо-украинскую группу для расследования. Однако этого сделано не было.

«Я думаю, что все будет решаться уже после президентских выборов. Если победит Трамп, дело, думаю, будет доведено до конца, а если победит Байден, то, понятное дело, все спустится на тормозах. И на Украине, прежде всего, не желая подыгрывать одному кандидату, заняли выжидательную позицию, чем закончатся выборы в Соединенных Штатах», — сказал он.

При этом эксперт отметил, что это выжидательная позиция — это вынужденный шаг со стороны Киева.

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.