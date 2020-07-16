Правительство не будет поднимать заработную плату медработникам, которые работают в учебных заведениях. Об этом 16 июля заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, который транслировался в Facebook

Медицинский геноцид на Украине. Минздрав доводит украинцев до смерти © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Хочу подчеркнуть, они работают в учебных заведениях, а не в учреждениях здравоохранения, несмотря на то, что они являются медицинскими работниками. И очень часто, особенно сейчас, в период карантина, их помощь и профессиональный уровень достаточно важны для сохранения здоровья наших детей», — сказал министр.

Степанов также обратился к властям на местах с просьбой самостоятельно повысить зарплату медикам в учебных заведениях.