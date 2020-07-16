Он объяснил это решение тем, что учебные заведения — это коммунальная собственность, которая принадлежит объединенным территориальным общинам. То есть врачей в школах финансирует местная власть, поскольку они работают не в учреждениях здравоохранения, а в учебных заведениях.
«Хочу подчеркнуть, они работают в учебных заведениях, а не в учреждениях здравоохранения, несмотря на то, что они являются медицинскими работниками. И очень часто, особенно сейчас, в период карантина, их помощь и профессиональный уровень достаточно важны для сохранения здоровья наших детей», — сказал министр.
Степанов также обратился к властям на местах с просьбой самостоятельно повысить зарплату медикам в учебных заведениях.