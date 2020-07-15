Акцию проводят в связи с проблемой роста свалок на Украине и отсутствия переработки мусора. Митингующие принесли с собой большие пакеты с мусором. В то же время правоохранители их с пакетами не пропустили.
«Кто знает, что там за мусор, там есть металлические предметы или стекло. Они планируют продемонстрировать этот мусор, а это уже нарушение благоустройства города», — рассказал один из правоохранителей.
Также отмечается, что во время одной из попыток прорваться под Раду с мусором экс-депутату Рады Егору Фирсову порвали рукав рубашки.
Кроме того, участие в акции принял секретарь экологической комиссии Киевсовета Алексей Новиков. Отмечается, что у него произошли стычки с правоохранителями.
Два мешка помог пронести народный депутат от фракции «Слуги народа» Александр Марковский. Акция состоялась, но без мусора. Митингующие призвали власти принять законопроект об управлении отходами.