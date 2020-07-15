Полиция назвала нарушением благоустройства идею митингующих использовать пакеты с мусором акции протеста возле здания Рады. Об этом 15 июля сообщило Hromadske

Акцию проводят в связи с проблемой роста свалок на Украине и отсутствия переработки мусора. Митингующие принесли с собой большие пакеты с мусором. В то же время правоохранители их с пакетами не пропустили.

«Кто знает, что там за мусор, там есть металлические предметы или стекло. Они планируют продемонстрировать этот мусор, а это уже нарушение благоустройства города», — рассказал один из правоохранителей.

Протестующие против блокировки оформления земли перекрыли трассу Киев – Чоп © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Егору Фирсову порвали рукав рубашки.

Кроме того, участие в акции принял секретарь экологической комиссии Киевсовета Алексей Новиков. Отмечается, что у него произошли стычки с правоохранителями.

Два мешка помог пронести народный депутат от фракции «Слуги народа» Александр Марковский. Акция состоялась, но без мусора. Митингующие призвали власти принять законопроект об управлении отходами.