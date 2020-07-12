Если президент Украины Владимир Зеленский забудет о гордости, решит за работать на отношениях с Крымом и пустит туда воду, то и здесь его будет ожидать разочарование, поскольку регион приспособился к новым условиям. Об этом рассказал публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман в недавнем комментарии Федеральному Агентству Новостей

Эксперт рассказал, какой удар Россия без единого выстрела нанесет по позициям Украины © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

В частности, продолжил эксперт, Киеву следовало задуматься о возобновлении подачи воды намного раньше, так как земледельцы северной части Крыма уже успели перейти на менее водоемкие культуры, и это только один из примеров.

Кроме того, заметил специалист, Россия уже нашла решение вопроса с водой для Крыма, и уже в скором времени планируется запустить проект водовода по дну Черного моря, который понесет влагу из реки Кубань на полуостров.

«Трубы будут сделаны из синтетической пленки, и их придется изрядно чем-нибудь пригрузить, чтобы они не всплывали, поскольку наполняющая их пресная вода легче соленой. Это важно, потому что иначе они будут мешать морскому судоходству», — указал Вассерман.

Резюмируя, политолог отметил: когда проект будет реализован, «киевским террористам» останется только сожалеть о том, что их и в этом деле переиграли.