Ранее канадское издание Geopolitical monitor опубликовало статью, авторы которой утверждают, что перекрытый Киевом Северо-Крымский канал превратился в «мину замедленного действия» для властей Украины. С одной стороны, они не могут возобновить подачу воды, поскольку это будет равносильно признанию суверенитета РФ над территорией полуострова. С другой — чем дольше канал остается сухим, тем быстрее крымчане найдут способ обойтись без воды из Днепра.
В частности, продолжил эксперт, Киеву следовало задуматься о возобновлении подачи воды намного раньше, так как земледельцы северной части Крыма уже успели перейти на менее водоемкие культуры, и это только один из примеров.
Кроме того, заметил специалист, Россия уже нашла решение вопроса с водой для Крыма, и уже в скором времени планируется запустить проект водовода по дну Черного моря, который понесет влагу из реки Кубань на полуостров.
«Трубы будут сделаны из синтетической пленки, и их придется изрядно чем-нибудь пригрузить, чтобы они не всплывали, поскольку наполняющая их пресная вода легче соленой. Это важно, потому что иначе они будут мешать морскому судоходству», — указал Вассерман.
Резюмируя, политолог отметил: когда проект будет реализован, «киевским террористам» останется только сожалеть о том, что их и в этом деле переиграли.