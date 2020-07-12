«Я думаю, в Брюсселе избегают критики этих государств потому, что это — члены Евросоюза. И в Брюсселе не хотят идти на конфликт с ними, тем самым фактически подыгрывая их антироссийской политике и произвольной, ложной трактовке решений самого Евросоюза», — сказал Пушков.
По его мнению, это не способствует авторитету Евросоюза, так как в случае с закрытием RT в Латвии и Литве его собственные решения подвергаются активной манипуляции.
Напомним, санкции против RT были введены под предлогом того, что Евросоюз ввел санкции против гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.
Однако эти санкции персональные и согласно решению ЕС не должны распространяться на СМИ. Кроме того, Дмитрий Киселев не имеет никакого отношения к RT, так как этот телеканал не входит в состав МИА «Россия сегодня».