Молчание Брюсселя в отношении неправомерных санкций, которые ввели Литва, Латвия и Эстония против российского телеканала RT вызвано тем, что Европейский союз не хочет обострять отношения со своими членами, сказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в интервью Украина.ру

«Я думаю, в Брюсселе избегают критики этих государств потому, что это — члены Евросоюза. И в Брюсселе не хотят идти на конфликт с ними, тем самым фактически подыгрывая их антироссийской политике и произвольной, ложной трактовке решений самого Евросоюза», — сказал Пушков.

Алексей Пушков: Запрет на вещание российских СМИ в Прибалтике - это политический заказ © РИА Новости, Владимир Трефилов

Напомним, санкции против RT были введены под предлогом того, что Евросоюз ввел санкции против гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.

Однако эти санкции персональные и согласно решению ЕС не должны распространяться на СМИ. Кроме того, Дмитрий Киселев не имеет никакого отношения к RT, так как этот телеканал не входит в состав МИА «Россия сегодня».