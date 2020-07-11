Сопредседатель «Оппозиционной платформы - За жизнь» Вадим Рабинович 10 июля в эфире канала «112 Украина» назвал еще одно нарушенное обещание президента Украины Владимира Зеленского

Не сдержал обещание: оставшаяся из-за собаки в Китае украинка пожаловалась на Зеленского © nastyazinchenko / instagram.com

«Он заявлял, что никогда не будет жить на этих дачах, а там будут жить дети — все это было. Когда период романтической юности закончился, он понял, что на даче лучше будет жить он — это намного лучше, чем дети», — сыронизировал политик.

В мае журналисты проанализировали, какое количество обещаний президентской программы успел выполнить Зеленский за год со дня инаугурации, состоявшейся 20 мая 2019 года.

По результатам подсчета, из 21 обещания Зеленского выполнены только три — об открытии рынка сельскохозяйственных земель, принятии закона об импичменте президента и снятии неприкосновенности с депутатов Верховной Рады.