Рабинович отметил, что Зеленский обещал не пользоваться государственными резиденциями, однако отправился на дачу в Конча-Заспу (пригород Киева).
«Он заявлял, что никогда не будет жить на этих дачах, а там будут жить дети — все это было. Когда период романтической юности закончился, он понял, что на даче лучше будет жить он — это намного лучше, чем дети», — сыронизировал политик.
В мае журналисты проанализировали, какое количество обещаний президентской программы успел выполнить Зеленский за год со дня инаугурации, состоявшейся 20 мая 2019 года.
По результатам подсчета, из 21 обещания Зеленского выполнены только три — об открытии рынка сельскохозяйственных земель, принятии закона об импичменте президента и снятии неприкосновенности с депутатов Верховной Рады.