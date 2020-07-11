Донбассу, желающему стать частью России, нужно набраться терпения. Потому что неизвестно, когда будет достигнут желанный результат и в какой форме это будет. Об этом рассказал донецкий журналист Олег Измайлов в недавнем комментарии изданию «Донбасс сегодня»

Министр обороны ДНР: Украина уже потеряла Донбасс — это к бабке не ходи © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Александр Бородай заявил, что в скором времени ЛДНР войдут в состав России. В свою очередь замруководителя администрации президента Дмитрий Козак отметил, что власти РФ никогда не обсуждали возможность присоединения республик.

Эксперт отметил, что вхождение Донбасса в состав России может быть выполнено в результате референдума и в качестве субъекта федерации, либо же ему сначала придётся пройти через статус российских протекторатов, но процесс в любом случае идет.

Он также обратил внимание на высказывания того же Козака о том, что «надежды на конструктивный диалог с Киевом по Донбассу стремительно рассеиваются», а «переговоры с Украиной напоминают театр абсурда».

«Напомню также мнение главы ДНР Дениса Пушилина, что де-факто Донбасс — уже часть России. И действительно, куда взгляд не кинь, везде государственные флаги РФ. Даже в самом центре — на площади Ленина и над Почтамтом», — заметил Измайлов.

Журналист напомнил, что в свое время Советская Россия не всегда могла контролировать те или иные территории, и тогда появлялись Донецко-Криворожская или Дальневосточная республика — временные государственные образования, как бы отдельные от России, но исповедующие одну с ней идеологию и принципы государственного строительства. Что-то общее с историей Донбасса в этом тоже есть, заключил собеседник издания.