Накануне, 9 июля, Верховный суд Турции постановил, что статус собора может быть пересмотрен указом президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который ранее поручил изучить возможность превращения собора Святой Софии в мечеть.
Дискуссия вокруг будущего храма развернулась после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в нем состоялось чтение Корана. После этого министр юстиции Абдулхамит Гюль и глава МИД Мевлют Чавушоглу высказались за то, чтобы собор снова стал мечетью. Тогда же Эрдоган поручил изучить такую возможность.
Происходящее вызвало большой резонанс. Обеспокоенность выражали в ЮНЕСКО, Греции, России и других организациях и государствах. Однако Чавушоглу подчеркивал, что Анкара вправе действовать без учета мнений других стран.
Айю-Софию основал христианский император Юстиниан, открытие состоялось в 537 году. Более тысячи лет собор был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году его перестроили в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем.