Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей - теперь Айя-София может использоваться как мечеть. Об этом 10 июля сообщил телеканал CNN Turk

Религиозные войны XXI века. Святую Софию Эрдоган сделает мечетью © РИА Новости, Юрий Кавер | Перейти в фотобанк Реджепа Тайипа Эрдогана, который ранее поручил изучить возможность превращения собора Святой Софии в мечеть.

Дискуссия вокруг будущего храма развернулась после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в нем состоялось чтение Корана. После этого министр юстиции Абдулхамит Гюль и глава МИД Мевлют Чавушоглу высказались за то, чтобы собор снова стал мечетью. Тогда же Эрдоган поручил изучить такую возможность.

Происходящее вызвало большой резонанс. Обеспокоенность выражали в ЮНЕСКО, Греции, России и других организациях и государствах. Однако Чавушоглу подчеркивал, что Анкара вправе действовать без учета мнений других стран.

Айю-Софию основал христианский император Юстиниан, открытие состоялось в 537 году. Более тысячи лет собор был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году его перестроили в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем.