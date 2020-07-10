Президент Украины Владимир Зеленский продал дом в селе Иванковичи Киевской области и переехал в госрезиденцию. Об этом 9 июля сообщила пресс-служба офиса главы государства

Зеленский заявил, что в проблемах Украины виноват високосный год © пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский осуществил продажу земельного участка, на котором расположен проданный дом», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что соответствующая информация отражена в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления 7 июля 2020 года.

«Президент Украины с семьей временно проживает в государственной резиденции "Конча-Заспа"», — добавили в офисе.

На днях стало известно, что Зеленский избавился от своей недвижимости и получил 13,5 миллиона гривен (примерно 36,2 миллиона рублей). Деньги поступили от продажи земельного участка и отчуждения недвижимого имущества. В декларации главы государства не говорится, какие именно объекты перешли к новому владельцу.

По закону страны, подобные данные должны обновляться в течение 10 дней после того, как состоялась сделка.

До вступления в должность Зеленский, как и созданный им герой в сериале «Слуга народа» Василий Голобородько, осуждали привилегии высоких государственных чиновников. Зеленский заявлял, что в госрезиденциях «вообще нет никакого смысла».