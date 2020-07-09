Писательница Джоан Роулинг, известная всему миру как автор цикла о Гарри Поттере, присоединилась к открытому письму более 150 литераторов, публицистов и ученых против тотального общественного осуждения и бойкота публичных персон, обычно применяемого за реальное или мнимое выражение «нетерпимости» к разного рода меньшинствам, пишет "Ридус" 8 июля

«Диктатура толерантности»: известного блогера Регину Тодоренко затравили в сети © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Роулинг также высмеяла попытку называть женщин обозначением «люди, которые менструируют», за что подверглась нападкам трансгендеров, к которым присоединились несколько фанатов Гарри Поттера и актеры Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон, сыгравшие ее героев в кино.

Авторы послания, опубликованного в журнале Harpers, призывают не превращать идеалы сопротивления в догму, играя на руку демагогам правого крыла.

«В нашей культуре широко распространяются нетерпимость к противоположным взглядам, мода на публичное осуждение и остракизм и тенденция рассматривать сложные политические вопросы через призму черно-белого мышления», — говорится в письме.

Его авторы отмечают, что на Западе редакторов увольняют за публикацию статей, книги обвиняются в недостоверности и изымаются, журналистам дают указания не освещать некоторые темы, против профессоров ведутся служебные расследования за цитирование литературных произведений, а ученых лишают места за распространение рецензируемых научных работ.

«Мы отказываемся выбирать между справедливостью и свободой, так как одно невозможно без другого. Как писателям нам нужна культура, которая даст нам пространство для экспериментов, риска и ошибок», — сказано в открытом письме.

Среди прочих его также подписали известный социолог и футуролог Фрэнсис Фукуяма, политолог Фарид Закария, филолог Ноам Хомски, писатель Салман Рушди, писательница Маргарет Этвуд и российский оппозиционер, экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.