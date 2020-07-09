Недавно Роулинг подверглась преследованиям за то, что непочтительно высказалась о трансгендерах и поддержала сотрудницу лондонского Центра глобального развития Майю Форстетер, которая лишилась работы после того, как усомнилась, что мужчина может стать женщиной.
Роулинг также высмеяла попытку называть женщин обозначением «люди, которые менструируют», за что подверглась нападкам трансгендеров, к которым присоединились несколько фанатов Гарри Поттера и актеры Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон, сыгравшие ее героев в кино.
Авторы послания, опубликованного в журнале Harpers, призывают не превращать идеалы сопротивления в догму, играя на руку демагогам правого крыла.
«В нашей культуре широко распространяются нетерпимость к противоположным взглядам, мода на публичное осуждение и остракизм и тенденция рассматривать сложные политические вопросы через призму черно-белого мышления», — говорится в письме.
Его авторы отмечают, что на Западе редакторов увольняют за публикацию статей, книги обвиняются в недостоверности и изымаются, журналистам дают указания не освещать некоторые темы, против профессоров ведутся служебные расследования за цитирование литературных произведений, а ученых лишают места за распространение рецензируемых научных работ.
«Мы отказываемся выбирать между справедливостью и свободой, так как одно невозможно без другого. Как писателям нам нужна культура, которая даст нам пространство для экспериментов, риска и ошибок», — сказано в открытом письме.
Среди прочих его также подписали известный социолог и футуролог Фрэнсис Фукуяма, политолог Фарид Закария, филолог Ноам Хомски, писатель Салман Рушди, писательница Маргарет Этвуд и российский оппозиционер, экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.