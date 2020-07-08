Глава Офиса генпрокурора Украины Ирина Венедиктова заявила, что следователи беспристрастно подошли к делу экс-президента Петра Порошенко и у нее нет «договорняков» ни с одной из украинских политсил. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 8 июля

Прокуратура отозвала ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки Украины.

«Суд и прокуроры продемонстрировали беспристрастность и профессионализм в процессуальной плоскости — мера пресечения избиралась для обеспечения поведения подозреваемого (Порошенко. — Ред.) во время досудебного расследования. Следствие завершено. Боюсь я? Нет. У меня нет "договорняков" с любыми политическими силами. У меня есть обязательства перед государством и его гражданами — честно, профессионально и незаангажированно выполнять свою работу», — заявила Венедиктова.

Она также указала на недостатки законодательства, которые обязывают прокуратуру регистрировать все заявления о преступлениях без исключения. Так, генпрокурор рассказала, что на этой неделе заявления на Порошенко поступили из Мариуполя и Ровно от обычных граждан.

Госбюро расследований (ГБР) подозревает Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы СВР Егора Божка назначить своим заместителем Семочко — на тот момент начальника киевского управления Службы безопасности Украины (СБУ).