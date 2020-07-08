Ранее сообщалось, что Печерский райсуд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства Порошенко.
После судебного заседания экс-гарант вышел к митингующим и заявил, что с их помощью ему удалось «добиться большой победы». Порошенко сказал, что после отказа избрать ему меру пресечения дела против него «рассыпятся».
Бывший президент также сообщил, что не пойдет вместе со своими сторонникам на улицу Банковую, где расположен Офис президента, но это не значит, что он отказывается от «таких демократических методов борьбы и отстаивания свободы».
Затем Порошенко вместе с участниками митинга спел национальный гимн. Сторонники бывшего украинского лидера зажгли несколько дымовых шашек, после чего Порошенко уехал, а участники митинга начали расходиться.
Госбюро расследований (ГБР) подозревает Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы СВР Егора Божка назначить своим заместителем Семочко — на тот момент начальника киевского управления Службы безопасности Украины (СБУ).