Митинг сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко прошел 8 июля у здания Печерского районного суда Киева, где рассматривалось ходатайство прокуратуры об избрании ему меры пресечения по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки, передает РИА новости

Прокуратура отозвала ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

После судебного заседания экс-гарант вышел к митингующим и заявил, что с их помощью ему удалось «добиться большой победы». Порошенко сказал, что после отказа избрать ему меру пресечения дела против него «рассыпятся».

Бывший президент также сообщил, что не пойдет вместе со своими сторонникам на улицу Банковую, где расположен Офис президента, но это не значит, что он отказывается от «таких демократических методов борьбы и отстаивания свободы».

Затем Порошенко вместе с участниками митинга спел национальный гимн. Сторонники бывшего украинского лидера зажгли несколько дымовых шашек, после чего Порошенко уехал, а участники митинга начали расходиться.

Госбюро расследований (ГБР) подозревает Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы СВР Егора Божка назначить своим заместителем Семочко — на тот момент начальника киевского управления Службы безопасности Украины (СБУ).