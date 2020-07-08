Ранее Порошенко заявлял, что ходатайство об избрании ему меры пресечения должно быть отозвано, так как оно незаконно.
По словам экс-президента, правоохранители нарушили процедуру во время вручения ему подозрения, таким образом, подозрение можно считать не врученным.
Уголовное дело, открытое в отношении Порошенко, касается назначения Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Следствие сначала настаивало на заключении экс-президента под стражу, но сторона обвинения внезапно попросила более мягкую меру — личное обязательство с запретом на выезд из страны.