Прокуратура отозвала ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Семочко, поскольку признала невозможность этого после окончания досудебного расследования. Об этом в среду, 8 июля, сообщило издание «Страна»

Порошенко объявили о завершении досудебного следствия по делу Семочко — СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам экс-президента, правоохранители нарушили процедуру во время вручения ему подозрения, таким образом, подозрение можно считать не врученным.

Уголовное дело, открытое в отношении Порошенко, касается назначения Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Следствие сначала настаивало на заключении экс-президента под стражу, но сторона обвинения внезапно попросила более мягкую меру — личное обязательство с запретом на выезд из страны.