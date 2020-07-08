«Сразу после объявления перерыва на обед в заседании Печерского райсуда Киева по избранию Порошенко меры пресечения в зал суда вошел представитель Государственного бюро расследований и громко сообщил, что у него есть постановление генерального прокурора Ирины Венедиктовой о завершении досудебного следствия по делу Семочко», — говорится в сообщении.
В то же время накануне, 7 июля, суд продлил срок досудебного следствия по этому делу еще на три месяца.
На суде Порошенко заявил, что были нарушения при вручении подозрения, а это, по его мнению, означает, что подозрение не вручено, соответственно, мера пресечения не может быть избрана.
Суд рассматривает ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения Порошенко в виде личного обязательства.