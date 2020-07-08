Экс-президенту Петру Порошенко неожиданно объявили о завершении досудебного следствия по делу о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя председателя Службы внешней разведки. Об этом 8 июля сообщает УНИАН

«Сразу после объявления перерыва на обед в заседании Печерского райсуда Киева по избранию Порошенко меры пресечения в зал суда вошел представитель Государственного бюро расследований и громко сообщил, что у него есть постановление генерального прокурора Ирины Венедиктовой о завершении досудебного следствия по делу Семочко», — говорится в сообщении.

В то же время накануне, 7 июля, суд продлил срок досудебного следствия по этому делу еще на три месяца.

«Замахнулся – бей!» Порошенко оставили без меры пресечения © AFP, Sergei SUPINSKY

Суд рассматривает ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения Порошенко в виде личного обязательства.